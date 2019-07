Praia em Aljezur já tem vigilância e bandeira azul

A praia de Monte Clérigo, uma das mais frequentadas da Costa Vicentina, conta finalmente, desde esta quarta-feira, com nadadores-salvadores, tendo sido também hasteada a Bandeira Azul.Uma reunião de emergência realizada na segunda-feira permitiu encontrar uma solução para o problema, que colocava em causa a segurança dos banhistas.Ao que apurou o, a vigilância passa a ser garantida por dois nadadores-salvadores - um desses elementos é disponibilizado por um restaurante de praia e outro pela autarquia de Aljezur.Mas, a partir do final deste semana, o dispositivo de assistência passará a ser assegurado apenas pelos privados, enquanto a câmara vai facultar um elemento para as folgas dos nadadores da praia.Este foi o resultado de uma reunião de emergência entre a Câmara de Aljezur, Agência Portuguesa do Ambiente, Capitania do Porto de Lagos, proprietários dos restaurantes de praia e Associação dos Moradores do Monte Clérigo.A autarquia salienta que foi encontrada "uma solução comum e sólida", que garante a segurança dos banhistas.No dia 10 deste mês, dois instrutores de surf salvaram uma criança e um homem que tinham sido levados pela corrente e estavam em dificuldades.Perante o risco para banhistas, a Câmara de Aljezur optou por deslocar, no passado fim de semana, dois nadadores da praia de Vale dos Homens, menos frequentada, para Monte Clérigo.Antes do verão, a capitania concessionou um apoio, que teria de ter nadadores. Só que este ainda não abriu. Assim, existia a expectativa de que, tal como em 2018, a assistência fosse garantida pelos restaurantes licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente, mas estes contestaram a hipótese.