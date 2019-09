Banhista herói salva menina de 15 anos: “Vi a menor em apuros e só pensei em salvar”

David Mendes refere que, quando viu uma menor de 15 anos em apuros no mar, na praia de Canide, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, na quarta-feira, pensou apenas que não poderia ficar de braços cruzados. Tinha de tentar salvar a vítima ou iria ficar para sempre com um peso na consciência. Num ato heroico, entrou na água e colocou em risco a própria vida. Agarrou a menina, que foi mantida em segurança até à chegada de dois surfistas e um nadador-salvador."Quando temos a oportunidade de ajudar alguém, não devemos hesitar. Vi a menor em apuros e só pensei que tinha que a salvar. Não pensei na minha vida. Se calhar foi imprudente porque não tenho formação, mas tinha que agir", explicou aoo enfermeiro veterinário de 27 anos, e das Caldas da Rainha, que estava de visita a familiares.A menor entrou em dificuldades por volta das 16h00, numa zona que não é vigiada. Estava com a mãe e um irmão, de 11 anos. Foram todos atingidos por uma onda. A criança e a mulher foram resgatadas de imediato, mas uma segunda onda arrastou a jovem. "Ela foi levada para uma zona de remoinho. Quando entrei na água, tentei falar com ela e disse para se virar de costas e nadar em paralelo ao mar, mas ela estava muito nervosa e não conseguia colaborar", contou David Mendes, que não se sente um herói.A menor e o irmão foram hospitalizados. David foi assistido por precaução. Os familiares da vítima, emigrados na Bélgica, agradeceram ao jovem.