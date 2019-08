Cavalo fica preso numa das margens da Ria Formosa em Olhão

Um cavalo ficou preso esta quarta-feira de manhã numa das margens da Ria Formosa, no Algarve, e esteve mesmo em risco de afogamento.



O alerta chegou a um piquete da Polícia Marítima e dava conta de um potro, um cavalo jovem, preso numa margem lamacenta da Ria Formosa, em frente ao cais de embarque da ilha da Armona.



Durante cerca de uma hora e meia, os elementos da Polícia Marítima de Olhão, da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, vigilantes do parque natural e ainda alguns veraneantes, estiveram envolvidos no resgate, que terminou com sucesso.



O cavalo não tinha chip e por isso ainda não foi possível identificar o proprietário.





Foi contactado o veterinário municipal de Olhão e o animal foi encaminhado para os serviços municipais da protecção civil.