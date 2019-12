Uma colisão frontal entre um carro e um veículo de mercadorias provocou um morto e quatro feridos ligeiros em Penina, Portimão.A vítima é o condutor do veículo ligeiro, um homem com 54 anos.O óbito foi declarado no local pelo vmer do INEM.O alerta para o acidente, que aconteceu na antiga Estrada Nacional 125, foi dado pelas 19h32.No local estiveram os Bombeiros de Portimão, o INEM e a GNR, num total de 189 operacionais, apoiados por oito meios terrestres.Em atualização