Um homem, de 76 anos, morreu, esta manhã de quinta-feira, atropelado por um carro na EN105, em Água Longa, no concelho de Santo Tirso.



O alerta foi dado às 6h25. No local, estiveram os Bombeiros de Santo Tirso e o INEM. O óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães.





As causas do atropelamento são ainda desconhecidas. A GNR está a investigar.