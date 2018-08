Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre e cinco pessoas ficam feridas após colisão em Sines

Cinco pessoas ficaram com ferimentos ligeiros.

09:42

Um homem morreu no seguimento de uma colisão entre dois veículos ligeiros, durante a madrugada deste domingo, na estrada Nacional 120-1, em São Torpes, Sines. Cinco outras pessoas ficaram com ferimentos ligeiros.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do CDOS de Setúbal, o alerta foi dado às 05h54.



No local estiveram as equipas dos Bombeiros de Sines, Bombeiros de Santiago, uma VMER do Hospital Litoral Alentejano e a GNR num total de 31 operacionais, acompanhados por 13 veículos de socorro.