Homem tenta escapar a operação da PSP em bairro de Oeiras e acaba imobilizado

Um homem tentou escapar à operação musculada da PSP, no Bairro dos Navegadores, em Talaíde, Oeiras e acabou imobilizado no chão durante alguns minutos até os agentes apurarem que não fazia parte do grupo de pessoas que cercou uma patrulha da PSP na madrugada desta terça-feira, arremessando paus, pedras e garrafas e provocando ferimentos a dois dos agentes das autoridades.Recorde-se que tudo começou com um alerta para um ruído, que terminou com um cerco a agentes da PSP naquele bairro. Dois polícias ficaram feridos e três pessoas da mesma família acabaram detidas. Esta situação incendiou ainda mais os ânimos e na madrugada desta quarta-feira, repetiram-se os momentos de tensão entre moradores e autoridades.





A operação de hoje deverá prolongar-se por toda a noite, com todas as entradas do bairro altamente vigiadas