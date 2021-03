PSP atacada por grupo de 30 pessoas em bairro de Oeiras. Veja as imagens

Um alerta para ruído na via pública terminou com um cerco a agentes da PSP no Bairro dos Navegadores, em Talaíde, Oeiras. Dois agentes ficaram feridos e três pessoas da mesma família foram detidas.



Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa, o caso ocorreu pela 1h00 desta terça feira, quando uma patrulha respondeu a uma denúncia que dava conta de um grupo de pessoas que estava a fazer ruído em excesso.





Mas assim que a patrulha chegou foi cercada por um grupo de 30 pessoas, algumas com paus, pedras e garrafas nas mãos. Um homem de 51 anos agrediu mesmo um dos polícias e foi detido.Esta situação incendiou ainda mais os ânimos. Familiares e amigos do detido tentaram evitar a detenção e só a chegada de reforços evitou isso. Os vídeos colocados nas redes sociais demonstram apenas o final da intervenção policial.Nesta altura dois familiares do primeiro detido, de 24 e 26 anos, foram também presos. Em toda a situação, os agentes foram ameaçados der morte. Já na esquadra, foi descoberta uma faca na posse do homem de 51 anos que tinha sido detido inicialmente.Os três detidos estão indiciados por crimes contra a autoridade, ameaças e posse ilegal de arma.