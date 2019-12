Um homem, de 47 anos, tentou matar a mulher, de 44, com uma arma de fogo e suicidou-se de seguida, este sábado, num parque de estacionamento ao lado de uma Igreja em Lamego.A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 13h00.A PSP e a PJ encontram-se no local para investigar o crime.A mulher foi transportada para o Hospital de Vila Real com ferimentos graves, na sequência da tentativa de homicídio.Em atualização