Homem tenta matar mulher na Azambuja. Vítima está em estado grave

Um homem de 82 anos agrediu a mulher com um objeto conduntente, fazendo com que esta perdesse os sentidos. O idoso suicidou-se de seguida.O crime ocorreu na localidade de Maçussa, no concelho da Azambuja. O alerta foi dado pelas 11h45 deste sábado.O homem atingiu a vítima, que acabou por perder os sentidos. Pensando que esta se encontrava morta, o agressor acabou por se suicidar.A vítima foi transportada em estado grave, mas estável, para o hospital de Vila Franca de Xira.Segundo apurou oforam os vizinhos que deram o alerta para o socorro.No local estiveram os bombeiros e a GNR de Alcoentre.