Filho filmado a agredir o pai idoso com cinto dentro de carro em Alcobaça

Um vídeo amador divulgado nas redes sociais mostra um idoso a ser agredido por um homem mais novo. A agressão ocorreu este sábado, junto a uma rotunda de acesso a uma zona comercial, na cidade de Alcobaça e foi participada à PSP, que enviou um carro patrulha ao local.



O CM sabe que o agressor é filho da vítima e portanto as autoridades estão perante um crime de violência doméstica. Trata-se de um crime público, por isso, o idoso não necessita de apresentar queixa para o caso ser investigado e levado a julgamento.

Os dois homens têm residência fora do concelho de Alcobaça e cada um tem a sua própria residência. Não há indicação de haver registo de outros casos de violência envolvendo aquele agressor .

Falta apurar as circunstâncias que levaram ao episódio de violência, isso será apurado no âmbito do inquérito da responsabilidade do Ministério Público.

A vítima é um homem de 90 anos, que no vídeo se vê sentado ao volante de um carro, um Opel Corsa de cor branca, já antigo.



É agredido sobretudo no braço esquerdo, com o que parece ser um cinto. O vídeo permite perceber a raiva e a violência com que o idoso é agredido, sem ter oportunidade de se defender ou de abandonar o local.

O agressor não seguia com o pai no mesmo carro, já que o vídeo permite ver que a viatura em que seguia é um jipe e está parada um pouco mais à frente. A vítima recebeu assistência médica e foi notificada para comparecer no Instituto de Medicina Legal para fazer exames médico-legais, não necessitando de ser hospitalizada.