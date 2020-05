Incêndio em carro deixa homem em estado grave no centro de Portimão

Um incêndio num veículo ligeiro deixou um homem em estado grave, esta segunda-feira, na Rua J. J. Rodrigues de Freitas, no Centro de Portimão. O homem, de 35 anos, terá acendido um cigarro, despoletando uma explosão à qual se seguiu o incêndio, sabe o. Tem queimaduras de primeiro e segundo graus.Segundo o que oconseguiu apurar, o incêndio consumiu a viatura na totalidade, assim como parte de uma habitação, no entanto, as causas no fogo ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

A fachada de um prédio também ficou danificada em consequência das altas temperaturas, assim como outro veículo ligeiro que se encontrava perto da outra viatura.



O alerta ocorreu cerca das 13h20. Nas operações de combate ao incêndio estiveram os Bombeiros Voluntário de Portimão, assim como a PSP.