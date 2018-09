Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em Penacova combatido por 266 bombeiros e sete meios aéreos

Informações são divulgadas pela Proteção Civil.

14:22

Mais de 200 operacionais estão a combater este domingo um incêndio florestal no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, em que também intervêm sete meios aéreos, segundo a Proteção Civil.



Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra disse à agência Lusa que o fogo eclodiu pouco antes das 12h00, na freguesia de Lorvão, admitindo que se trate de "um reacendimento de um outro incêndio" que deflagrou na mesma zona na madrugada deste domingo.



Às 13h45, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, as chamas estavam a ser combatidas por 218 operacionais, com 56 viaturas, apoiados por cinco meios aéreos.



Às 05h51, o CDOS de Coimbra recebeu o alerta de que um incêndio estava a lavrar no concelho de Penacova, distrito de Coimbra, o qual foi considerado extinto algum tempo depois.