Incêndio em prédio deixa bombeiro ferido em Setúbal. Há quatro desalojados

Um bombeiro ficou ferido e quatro pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio num prédio, em Setúbal.O fogo deflagrou na madrugada de sexta-feira, no 3.º andar de um prédio da rua Estevão Vasconcelos na baixa da cidade, quando o morador não estava em casa.Dois jovens que passavam na rua avistaram as chamas e deram o alerta ao moradores, tocando às campainhas e dizendo para abandonarem o prédio.O proprietário de uma loja situada no rés do chão do prédio revelou aoque ficou com prejuízos avultados devido ao incêndio. "Vi o inferno no 3.º andar. Foi uma coisa dolorosa", afirma.Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.Os bombeiros estiveram no local durante toda a noite com 22 operacionais e 8 viaturas.A Proteção Civil também foi chamada ao local.Os desalojados estão em pensões e casas de familiares.Em atualização