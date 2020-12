Já há data para o início do julgamento do pai e madrasta de Valentina. Menina foi torturada até à morte

O julgamento de Márcia e Sandro, a madrasta e o pai de Valentina, começa a 17 de fevereiro. Serão ouvidos os arguidos logo de manhã, seguindo-se as testemunhas de acusação. A primeira é a mãe de Valentina, seguindo-se o irmão de Sandro e a ex-ama da criança que terá contado que a menina era vítima de abusos sexuais.

O julgamento continua a 3 de março, em Leiria, com a inquirição dos elementos da Polícia Judiciária de Leiria que detiveram o casal. O depoimento do filho de Márcio, já ouvido para memória futura, será nesse dia ouvido no tribunal.