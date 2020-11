Bruno Tavares, extremo da equipa de sub-23 do Sporting, foi alvejado na noite de sábado para domingo, tendo sido ferido na zona do peito. Ao que Record apurou, tratou-se de um disparo acidental e a situação não passou de um susto.



O jogador foi hospitalizado mas teve alta este domingo e encontra-se em repouso e está a ser acompanhado pelo departamento médico do Sporting.

Ver comentários