Jovens apedrejam comboio em Valongo e ferem maquinista

O maquinista de um comboio ficou ferido e teve que ser hospitalizado, após a locomotiva da composição que manobrava ter sido apedrejada por jovens, pelas 14h20, no apeadeiro de Susão, Valongo.

A vítima ainda conseguiu levar a composição da CP até à estação de Ermesinde, onde foi dado o alerta para as autoridades.

Os Bombeiros de Ermesinde socorreram o maquinista no local e transportaram-no para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos ligeiros.

A composição atingida faria o serviço inter-regional entre Porto e Régua/Pocinho (IR866).

A PSP esteve no local e está a investigar, sendo que já ali aconteceram situações idênticas.