Uma desavença entre jovens, junto à estação de metro de Campanhã, no Porto, acabou com dois menores, de 14 e 15 anos, esfaqueados com uma navalha, este domingo à tarde. O agressor fugiu.As vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros, foram assistidas pelos Bombeiros da Areosa-Rio Tinto e depois transportadas para o Hospital de S. João.O alerta foi dado às 16h18. A PSP foi ao local, está agora a investigar e tenta localizar o agressor.