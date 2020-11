Julgamento de Rui Pinto adiado por 14 dias após mãe de juíza testar positivo à Covid-19

As sessões de julgamento de Rui Pinto foram suspensas durante 14 dias, após a mãe de uma das juízas do coletivo ter testado positivo à Covid-19.Ana Paula Conceição será testada à Covid-19.Decorria há cerca de 20 minutos a 27.ª sessão do julgamento do hacker e estava a ser ouvido Pedro Henriques, quando Ana Paula Conceição recebeu uma mensagem e saiu abruptamente da sala, assim como os restantes juízes do coletivo, Pedro Lucas e Margarida Alves (a juíza presidente do coletivo).Poucos minutos depois a juíza Margarida Alves voltou a entrar na sala do julgamento e informou que a mãe da juíza Ana Paula Conceição, de idade avançada, havia testado positivo à Covid-19.Para além de Ana Paula Conceição, todos os juízes do processo, e eventualmente também alguns advogados, terão que ser testados ao novo coronavírus.Desta forma, e com a interrupção do Natal, é expectável que as sessões de julgamento só voltem a ser retomadas em janeiro de 2021.