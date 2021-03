Homem morto à facada em ajuste de contas após invasão a moradia em Marinhais

Um homem, de 29 anos, morreu esfaqueado ao invadir uma moradia em Marinhais, Salvaterra de Magos, juntamente com outros três indivíduos.Ao que oapurou, tratou-se de um ajuste de contas que acabou em homicídio. Quatro indivíduos dirigiram-se à casa onde estava uma mãe com dois filhos, um dos quais de 24 anos. Três deles entraram e um ficou à porta.Confrontados com a invasão, um dos filhos acabou por esfaquear um dos três suspeitos que de imediato se colocaram em fuga. O suspeito ferido deslocou-se até casa, onde fica com a mulher e uma filha, a oito quilómetros do local do crime, em Glória do Ribatejo. Acabou por morrer, já em casa.Na sequência do crime, as autoridades já detiveram os três suspeitos restantes e ainda o homem que esfaqueou mortalmente um dos elementos do grupo que também sofreu ferimentos após o confronto.A hora do alerta foi às 4h37. A PJ esteve no local a fazer perícias e a GNR montou uma área de segurança.A informação inicial dava conta de um assalto que correu mal, no entanto, a história, ainda em desenvolvimento, aparenta ter contornos mais complexos do que a tese inicial.