Homem esfaqueia a prima até à morte e fere o primo com gravidade em Viseu

Bairro de Santo Estêvão, em Viseu. O homicida também ficou ferido.Ao que oapurou, o homem desentendeu-se com a prima e desferiu-lhe várias facadas até à morte. Tentou fazer o mesmo de seguida ao primo tendo ferido o homem no rosto. As razões do desentendimento são para já desconhecidas.O companheiro da vítima mortal encontra-se a ser assistido no Hospital de Viseu.Ao local deslocaram-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Viseu, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP.O alerta foi dado pouco antes das 18h00.Em atualização