Médico de 'bebé sem rosto' cancela todas as cirurgias e mete baixa

O médico Artur Carvalho, envolvido no caso do bebé que nasceu sem rosto, cancelou todas as cirurgias que tinha agendadas no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e meteu baixa.



O obstetra continuava a exercer funções desde que o Correio da Manhã divulgou o caso de Rodrigo. Artur Carvalho optou agora por meter baixa médica e dessa forma não fazer as cirurgias que tinha programadas no hospital onde Rodrigo nasceu há duas semanas.





Para além disso, o médico decidiu suspender a realização de ecografias na gravidez até à conclusão dos processos em análise no conselho disciplinar da Ordem dos Médicos.