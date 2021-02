Megaoperação com mais de 100 polícias após tiroteio no Barreiro. Há um detido

Mais de 100 agentes da PSP fazem esta quinta-feira uma megaoperação no Barreiro devido a um tiroteio que ocorreu há dois meses. A investigação que decorreu nestes últimos meses culminou na detenção de um detido.Em causa estão crimes de danos particados por arma de fogo e ofensas à integridade física agravada. Segundo fonte oficial da PSP os desentendimentos ocorreram entre familiares.O detido é um homem suspeito de ser o autor dos disparos de um tiroteio que ocorreu na cidade do Barreiro em plena luz do dia.