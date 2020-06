Operação Sem Rosto: Seis suspeitos da claque No Name Boys ficam em prisão preventiva

Seis dos sete detidos da claque No Name Boys, no âmbito da Operação Sem Rosto, que decorreu esta quinta-feira, ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, enquanto aguardam julgamento.



Sete pessoas, entre os 22 e os 33 anos de idade, foram detidas esta quinta-feira, na sequência de uma operação da PSP em vários locais da zona metropolitana de Lisboa, que recai sobre elementos da claque afeta ao Benfica 'No Name Boys'. A investigação foi denominada 'Operação Sem Rosto'.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou que na origem da operação está uma investigação a elementos da claque 'No Name Boys', apoiante do Benfica.



Fonte do Cometlis adiantou à agência Lusa que a operação está relacionada com a agressão, em maio, a um homem alegadamente pertencente à Juventude Leonina, por parte de um grupo de mais de 30 indivíduos com camisolas dos 'No Name Boys'.



No comunicado, a PSP explicou que decorreram várias diligências processuais e investigatórias, nomeadamente, buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como o cumprimento de vários mandados de detenção fora de flagrante delito, emitidos por autoridade judiciária.



"Ao longo de aproximadamente um ano, foram investigados vários crimes, entre eles, roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada, praticados por um grupo de indivíduos pertencentes à claque 'No Name Boys', refere a PSP.



O CM explica esta sexta-feira o esquema usado pelos membros da claque para acederem a informações do clube rival, incluindo dados privados sobre comentadores afetos ao Sporting.