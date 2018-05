Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino de seis anos em estado grave após ataque de cão

Menor estava em monte do concelho de Odemira e vai ser retirado de helicóptero.

21:41

Um rapaz de seis anos foi atacado na tarde desta quinta-feira por um cão e sofreu ferimentos graves. O caso aconteceu no Monte da Alagoinha, na freguesia de Colos, Odemira.



Luís Oliveira, comandante dos bombeiros de Odemira, relata ao CM que o menor sofreu "ferimentos graves no crânio e na face ao ser atacado por um animal de grande porte".



O ataque por volta das 19h30. O menor foi assistido no local pelas equipas da SIV de Odemira e a VMER de Beja e levada para o aeródromo de Ourique.



Pelas 21h20, estava prestes a ser transportado de helicóptero para o hospital da Estefânia, em Lisboa.





Em atualização