O soldado David Leal, de 23 anos, sujeito no dia 15 de maio a um transplante de fígado após uma falência do órgão durante uma prova de orientação militar num curso de promoção a cabo em Santa Margarida, Constância, já teve alta médica do hospital Curry Cabral e encontra-se a recuperar bem, explicou ao CM fonte do Exército.

Ainda não há resultados conclusivos sobre a razão que levou à falência total do fígado numa prova em que nenhum outro militar apresentou problemas de saúde. As análises a David Leal não têm trazido luz sobre as causas. As análises feitas no laboratório hospitalar militar aos restantes 140 alunos do curso e aos 16 instrutores também não acusaram nada que justificasse a doença súbita.

David Leal, de Paços de Ferreira, fazia uma prova de orientação com um colega quando se sentiu mal e foi transportado para o Hospital de Abrantes. Acabou transferido para o Curry Cabral, em Lisboa, e submetido ao transplante de fígado.

Foram descartadas as suspeitas iniciais de golpe de calor (desidratação por excesso de temperatura e falta de hidratação). A prova não era de elevada exigência física e os militares tinham cantil e vários pontos de água disponíveis.