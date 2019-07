Ministério Público abre inquérito à compra das golas inflamáveis

que admitiu o seu envolvimento na escolha das empresas que produziram os 'kits' de emergência.

O Ministério Público abriu esta terça-feira um inquérito para investigar a compra das golas inflamáveis, segundo informou a Procuradoria-Geral da República (PGR).A investigação surge na sequência da polémica dos kits contra incêndios, compostos por golas antifumo e coletes refletores feitos com materiais inflamáveis, distribuídos no âmbito do programa "Aldeia Segura, Pessoas Seguras".A PGR adianta, em resposta à Lusa sobre o negócio da aquisição das golas e dos ‘kits’ de proteção contra incêndios, que o inquérito corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).Recorde-se que este caso já levou à demissão, na segunda-feira, de Francisco Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves,Em atualização