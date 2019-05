Um homem, com 45 anos, morreu este sábado na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e uma mota na A29, ao quilómetro 26, na zona da saída para Maceda, em Ovar.O acidente ocorreu no sentido Norte-Sul da autoestrada 29.A vítima mortal trata-se do motociclista.Segunda a Proteção Civil, o alerta para o acidente foi dado às 14h39.Foram mobilizados para o local 12 operacionais apoiados por seis viaturas.As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar.