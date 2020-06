Motorista de autocarro esfaqueado por três passageiros em Sintra

Um motorista de autocarros da empresa Vimeca foi esfaqueado por 3 passageiros, na tarde desta sexta-feira, quando tentava impedir que os mesmos entrassem sem pagar numa paragem em Belas, Sintra.

O ataque ocorreu pelas 17h00, na rua Principal de Belas.

O motorista parou o autocarro, com cerca de uma dúzia de passageiros no interior. Os três jovens, todos aparentando 18 a 20 anos, entraram no meio de transporte. Tentaram passar sem comprar bilhete, ou validar qualquer passe. O motorista colocou-se à frente, e foi golpeado num braço.

Os agressores fugiram, e os bombeiros de Belas foram chamados para assistir a vítima. O motorista, que terá cerca de 45 anos, foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra. A PSP investiga.