Mulher atropelada por autocarro na Amadora

No local estão seis operacionais apoiados por três veículos a prestar auxilio à vitima.

09:50

Uma mulher, de cerca de 50 anos, foi atropelada por um autocarro na manhã desta terça-feira na Amadora.



No local estiveram seis operacionais apoiados por três veículos a prestar auxilio à vitima que foi posteriormente transportada para o Hospital São Francisco Xavier.



O atropelamento aconteceu quando a vítima estava na passadeira. Quando abandonou o local no veículo do INEM a mulher estava consciente.