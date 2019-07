Mulher de 53 anos assassinada pelo companheiro na Calheta. Deixa três filhos

Uma mulher, de 53 anos, foi assassinada este domingo à noite no Jardim do Mar, na Calheta, Madeira, num quadro de violência doméstica.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o companheiro da mulher é o autor do crime e já foi detido.





O casal estava casado há um ano. O homem, de 44 anos, passou a noite no Estabelecimento Prisional do Funchal, depois de ter sido detido durante a madrugada. Vai ser levado ainda esta segunda-feira para a PJ, onde vai ser interrogado.A vítima mortal, Ester Cabral, foi assassinada na residência onde vivia, deixa três filhos e um neto com apenas duas semanas de vida.O tio da vítima disse em exclusivo aoque os problemas entra a vítima e o agressor eram recorrentes e afirma que o homicida consumia droga."Tu com este homem não podes viver", foi um dos conselhos que o homem deu à sobrinha quando se apercebeu de que a mulher sofria às mãos do companheiro.O alerta foi dado cerca da 01h10 pelo sobrinho da vítima.Foram mobilizados para a ocorrência os Bombeiros Voluntários da Calheta e a PSP.A Polícia Judiciária encontra-se agora a investigar este homicídio.