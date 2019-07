"Tu com este homem não podes viver": As declarações do tio da mulher assassinada na Calheta

O tio de Ester Cabral, a mulher assassinada pelo companheiro este domingo na Calheta, Madeira, falou em exlusivo aodepois de ter sido noticiada a morte da sobrinha.O homem começa por dizer que os problemas entre a vítima e o agressor, que estavam casados há cerca de um ano, eram recorrentes."Eu avisava-a que ela com este homem não ia viver muito", diz o homem transtornado.Aoo tio da vítima explica que "já tinha avisado" a sobrinha de que "isto não ia correr bem. Ele andava na droga".O homem conta que já tinham existido desentendimentos entre o casal, mas que nunca imaginou que a relação deles terminasse assim."Eu não gostava dele", admite. "Tu com este homem não podes viver", foi um dos conselhos que o homem deu à sobrinha quando se apercebeu de que a mulher sofria às mãos do companheiro.O tio da mulher diz ainda que Ester "escondia muitas coisas, ela não queria que me metesse nas conversas deles".O alerta deste homicídio foi dado cerca da 01h10 pelo sobrinho da vítima.Foram mobilizados para a ocorrência os Bombeiros Voluntários da Calheta e a PSP.A Polícia Judiciária encontra-se agora a investigar este homicídio.