Mulher esfaqueada sete vezes pelo filho adotivo de 25 anos na Madeira

Um jovem de 25 anos golpeou a mãe adotiva, na manhã desta segunda-feira, com uma faca de cozinha, na localidade de Caniço, Madeira.O pai revelou aoque conseguiu abordar o rapaz, momentos antes de sair de casa para ir trabalhar, evitando "um desfeito pior". A mulher sofreu seis golpes no abdómen e um no braço. Foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde está a recuperar.O jovem sofre de problemas psicológicos e está sob tratamentos, "mas nas épocas festivas descontrola-se", revelou o pai.A polícia deteve o filho adotivo do casal e vai ser presente a juiz.