Mulher morre durante incêndio florestal que mobilizou 150 operacionais em Viseu

Um fogo de grandes dimensões lavra desde as 15h53 desta quinta-feira numa zona de mato em Teixelo, Vila Nova de Paiva, Viseu. Segundo apurou o CM junto de fonte da GNR, foi encontrada uma mulher morta no fogo.A vítima foi encontrada carbonizada junto a habitações na aldeia de Teixelo. Foi dada como desaparecida pelo filho e não era vista desde as 17h00 desta sexta-feira. Na sequência de buscas, viria a ser encontrada já sem vida, numa altura em que o fogo alastrava junto à localidade, pelas 19h30.O incêndio está controlado e encontra-se em rescaldo desde as 23h31. Às 00h20 desta sexta-feira ainda estavam 141 operacionais no terreno, apoiados por 39 veículos, segundo a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet.A GNR e a Polícia Judiciária também se encontram no local.

No combate às chamas estiveram bombeiros voluntários de várias corporações, nomeadamente, de Viseu, Sernancelhe, Cabanas de Viriato, Moimenta da Beira, Sátão, Vila Nova de Paiva, Tarouca e Castro Daire.

Dois aviões e um helicóptero também estiveram a combater o fogo, mas desmobilizaram ao início da noite, acrescentou o CDOS de Viseu.