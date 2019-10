Mulher morta à facada e homem ferido com gravidade em Carrazeda de Ansiães

Uma mulher foi morta à facada e um homem ficou ferido com gravidade esta sexta-feira na aldeia de Samorinha, Carrazeda de Ansiães. Maria Lopes, a vítima mortal, tinha cerca de 40 anos e deixa dois fillhos.Segundo o que oconseguiu apurar, o ferido grave teve de ser helitransportado para o hospital.O agressor será o marido da vítima mortal e já foi detido pela GNR. A carrinha que pertence ao alegado homicida permanece estacionada perto do local do crime.O alerta foi dado às 08h30. Foram mobilizados para o local 17 operacionais, apoiados por sete viaturas e um meio aéreo.Em atualização