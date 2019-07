Sobrinho mata tia à facada em Sintra. Suspeito está em fuga

Uma mulher de 27 anos foi assassinada com vários golpes de faca, ao que tudo indica por um sobrinho, no interior da casa onde ambos viviam, na avenida do Brasil, em São Marcos, Cacém, Sintra.

O suspeito, que está identificado e terá cerca de 25 anos, fugiu do local e encontra-se a ser procurado pela PSP.

O alerta foi dado às 17h50, por um telefonema para a PSP, alegadamente feito por um familiar que chegou a casa e se deparou com o cenário.

O INEM ainda tentou manobras de reanimação mas o óbito foi declarado no local.

A Polícia Judiciária de Lisboa já foi chamada a investigar.