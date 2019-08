Carro dos bombeiros arde e fere operacional durante combate às chamas em Tomar

Uma viatura dos bombeiros de Abrantes incendiou-se este sábado, no combate às chamas em Tomar, causando queimaduras nos membros inferiores de um operacional.sabe ainda que um avião Canadair de combate a incêndios foi obrigado a amarar na barragem de Castelo de Bode, após uma falha no motor.Mais de 200 operacionais, apoiados por dez meios aéreos e 31 viaturas estão a combater um incêndio numa zona florestal em Tomar, Santarém.Pelas 17h20, o combate às chamas estava a ser assegurado por "169 operacionais", auxiliados por meios terrestres e aéreos, de acordo com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).A lavrar numa zona de "povoamento florestal", o incêndio deflagrou, pelas 16h10, na localidade de Contraste, na freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Tomar, refere a ANEPC, na sua página na Internet.Em atualização