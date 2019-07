Incêndio perto de aldeias nos concelhos vizinhos de Vila de Rei e Sertã

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir zonas florestais nos concelhos vizinhos de Vila de Rei e da Sertã, no distrito de Castelo Branco. As chamas estão a aproximar-se das aldeias.No total encontram-se no local 387 operacionais, apoiados por 105 veículos terrestres e 12 meios aéreos.O alerta foi dado pouco antes das 15h00 deste sábado.