Pelo menos dois soterrados em queda de parede de prédio em construção no Porto

Pelo menos duas pessoas ficaram soterradas esta segunda-feira após uma parede de um prédio em construção ter ruído na rua de Monte Alegre, em Paranhos, Porto. Estas vítimas, que ao que tudo indica serão trabalhadores que estavam a efetuar a obra naquele prédio, estarão debaixo dos escombros.No local encontram-se os Sapadores do Porto, INEM e PSP. A informação das duas vítimas foi confirmada pelojunto de fonte da PSP, no entanto o INEM avança no Twitter três vítimas soterradas.Ao que uma comerciante que testemunhou a queda da parede relatou à CMTV, o prédio estava em processo de demolição há pelo menos um ano.O alerta foi dado às 14h07.