Perseguição policial provoca acidente e corta IC19

Condutor não respeitou uma ordem de paragem das autoridades.

Por Sérgio A. Vitorino | 19:10

Uma perseguição policial a um condutor que não respeitou uma ordem de paragem e abalroou várias viaturas resultou ao início da noite desta segunda-feira num acidente que chegou a cortar o IC19, à passagem por Agualva-Cacém, no sentido Lisboa-Sintra.

Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirmou ao CM "um incidente sem feridos", mas não adiantou mais pormenores.

Testemunhas relatam que uma moto da PSP terá sido abalroada por um carro. O condutor colidiu ainda contra outros carros na via. O homem acabou por se despistar na zona da estação de serviço da BP, pelas 18h10.

O trânsito estava parado devido a um acidente anterior, na saída do IC19 para o Cacém, com dois feridos ligeiros. Estas vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Agualva-Cacém. Testemunhas referiram que uma ambulância chegou a ser abalroada pelo fugitivo, o que os bombeiros negam.

As mesmas testemunhas referem que terão sido efectuados "disparos para o ar", o que a fonte da PSP não confirma.

Já se circula no IC19, no sentido Lisboa-Sintra. No entanto, as filas de trânsito chegam à zona do Aeroporto Humberto Delgado, numa extensão de mais de 10 quilómetros.