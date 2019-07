PJ faz buscas na Câmara de Faro e em empresa municipal

A diretoria do sul da Polícia Judiciária está esta terça-feira a fazer buscas na Câmara Municipal de Faro e na empresa AmbiFaro.O vice-presidente da autarquia, Paulo Santos, a mulher deste - que é responsável pela empresa municipal AmbiFaro - e um conhecido advogado da cidade são os principais visados. As autoridades fizeram ainda buscas domiciliárias nas casas dos três suspeitos.Em causa está a empresa AmbiFaro, liderada pela mulher do autarca.Da operação não se registaram detidos.A notícia foi confirmada aoEm atualização