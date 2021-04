Preso foge algemado do tribunal e é travado a tiro na Baixa do Porto por guardas prisionais

Guardas prisionais da cadeia de Vale do Sousa travaram ontem a tiro a fuga de um recluso de 44 anos, que agrediu um daqueles profissionais à entrada do tribunal do Bolhão, situado no rua do Bolhão, no Porto, e fugiu algemado pela rua.

A intervenção ocorreu pelas 16h00 de terça-feira, e levou à chamada de reforços da prisão de Paços de Ferreira.

Os Serviços Prisionais confirmaram ao CM esta ocorrência, mencionando que após a fuga, e a imobilização do recluso, o mesmo foi presente à diligência do tribunal que tinha marcada, e regressou à cadeia.