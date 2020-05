Prisão preventiva para pai e madrasta de Valentina suspeitos de matar a menina

O Tribunal de Leiria decretou prisão preventiva para o pai e madrasta de Valentina, a menina de 9 anos encontrada morta em Peniche.Sandro Bernardo está acusado do homicídio qualificado e violência doméstica.Márcia está igualmente acusada de homicídio qualificado.Ambos os arguidos estão ainda acusados do crime de profanação de cadáver.Os suspeitos abandonaram o tribunal algemados. A mulher vai para a cadeia de Tires, enquanto Sandro vai ficar em preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

A criança, de 9 anos, foi dada como desaparecida na manhã de quinta-feira, depois de uma denúncia do pai no posto da GNR de Peniche.

Após três dias de buscas, a Polícia Judiciária encontrou o corpo da criança no domingo, numa mata na Serra D'el Rei.

Sandro, de 38 anos, e Márcia, de 32, foram detidos no passado dia 10 de maio por suspeitas de crime.



Em atualização