Proprietária de canil ilegal em Santa Maria da Feira agredida na rua

Uma proprietária de um canil ilegal em Santa Maria da Feira foi agredida esta terça-feira. Um grupo de pessoas parou o veículo onde a mulher seguia com vários animais e agrediu-a.A GNR está no local. Vários elementos do IRA também já se deslocaram para as imediações do canil ilegal em Canedo.Segundo oapurou, o canil ilegal tem um historial de denúncias.