A PSP foi recebida este domingo com tiros, pedras e garrafas ao tentar travar uma festa ilegal com centenas de pessoas na Cova da Moura, na Amadora.O alerta chegou pela hora de jantar. Foram destacados para o local os reforços de intervenção rápida da PSP e acionada uma megaoperação no bairro.Segundo apurou o, existiam ainda alguns distúrbios pelas 23h15.