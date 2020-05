Rapper Mota Jr encontrado morto. PJ acredita que foi assassinado

O corpo do rapper Mota Jr, raptado à porta de casa no dia 15 de março, em São Marcos, concelho de Sintra, foi encontrado segunda-feira à noite numa zona de mato em Sesimbra, apurou o CM.

A PJ, que investiga, não tem dúvidas que o músico, de nome David Mota, foi assassinado.

O cadáver estava em avançado estado de decomposição.







Local onde o corpo foi encontrado





Tinha sido raptado à porta de casa em Sintra

'Mota JR’, um cantor de rap (género musical rítmico com rimas), de 28 anos, terá sido raptado na madrugada de 15 de março por, pelo menos, dois homens que o convenceram a sair do apartamento até ao hall do prédio onde vive, em São Marcos, Sintra. Terá sido um ajuste de contas e a denúncia foi feita pela família à PSP.



David Parreira Mota estava em casa e recebeu, pela 01h30, um telefonema. A irmã contou à polícia que ele aceitou ir ao hall do prédio, onde foi depois visto na companhia de dois outros homens. David Mota, de nome artístico ‘Mota JR’, deixou em casa o telemóvel e as chaves do carro, pelo que não pensava demorar.

Mas algum tempo depois uma vizinha encontrou, espalhados pelo hall do prédio, outros pertences do rapper e "muitos pingos de sangue". Avisou a irmã de ‘Mota JR’ e esta, em aflição, alertou a PSP. Os agentes da esquadra de São Marcos foram ao local e, perante os indícios de rapto, foi chamada a PJ.



Um amigo de Mota Jr ouvido pelo CM recordou que o ataque aconteceu nas escadas do prédio e que, conta uma testemunha, terão sido pelo menos três homens. Não se sabe exatamente o que aconteceu, apenas que Mota Jr terá sido violentamente atacado. A mancha de sangue no local não deixa dúvidas da violência da agressão, revelando ainda a mesma testemunha que o rapper foi depois colocado num carro que arrancou a grande velocidade.



Crime por esclarecer desde o rapto

Os motivos para este rapto continuam por esclarecer. "Já procuramos tudo, inclusivamente na serra de Sintra. Não conseguimos saber nada e estamos desesperados", contou um amigo ao CM, dando conta de que alguém próximo de Mota Jr teria desaparecido também após o rapto. "Já revelámos as nossas suspeitas à Polícia Judiciária, mas a verdade é que esse jovem nunca mais foi visto".

Outra das pistas seguidas foi o facto do rapper ter um desentendimento com pelo menos um outro cantor de hip-hop. A quantidade de sangue no chão também não deixa dúvidas de que David Parreira Mota terá sido levado do local, já bastante debilitado.