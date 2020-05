Rappers portugueses reagem à morte do músico Mota Jr. Veja aqui as mensagens

A morte do rapper Mota Jr está a gerar várias reações de alguns dos músicos de Hip Hop nacional.



O corpo do rapper Mota Jr, raptado à porta de casa no dia 15 de março, em São Marcos, concelho de Sintra, foi encontrado segunda-feira à noite numa zona de mato em Sesimbra, apurou o CM.



Profjam



Descansa em Paz, Mota Jr — ProfJam ?? (@ProfJam6) May 19, 2020