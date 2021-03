Recluso amarra lençóis para escapar por janela do 9º andar de Hospital em Penafiel

Um recluso que está internado no Hospital Padre Américo, em Penafiel, tentou, esta segunda-feira, fugir da unidade hospitalar. Internado no piso nove, o homem pegou em lençóis, atou-os, estroncou o cadeado da janela do quarto e tentou a fuga, sem que o guarda que estava de vigilância do lado de fora da porta do quarto se tivesse apercebido.Ao passar pelo piso oito, uma enfermeira ter-se-á apercebido e chamou o segurança do hospital.O homem acabou por não conseguir fugir e foi novamente levado para o quarto onde está internado. Ocontactou o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa que confirmou a tentativa de fuga, sem nenhuma consequência.Serão agora averiguadas as circunstâncias em que a situação aconteceu.