Rosa Grilo condenada a 25 anos de prisão pela morte do marido Luís Grilo

Rosa Grilo foi condenada a 25 anos de prisão, a pena de prisão máxima existente em Portugal, pelo homicídio do marido Luís Grilo.A viúva do triatleta foi ainda condenada a pagar uma indemnização de 45 mil euros ao filho menor.António Joaquim foi absolvido do homícidio e condenado a dois anos de pena suspensa pela posse de arma proibida.A juíza deixou claro o envolvimento de Rosa Grilo na morte do triatleta, referindo que o homicídio foi de uma frieza tal que "parecia uma cena tirada de um filme". Existência de muitas provas indiretas permitiu a condenação.A viúva vai regressar ao estabelecimento prisional de Tires onde tem estado em prisão preventiva.Durante a leitura do acórdão, a juíza disse que o MP tinha dito, em sede de alegações, que "a prova contra António Joaquim" era zero. Após a leitura da sentença e a aplicação das penas esta terça-feira à tarde, o procurador quis ditar um requerimento para a ata, afirmando que "não disse aquilo" e que tinha sido "uma interpretação jornalística."O tribunal saiu da sala de audiências para ouvir as gravações sobre o que disse, efetivamente, o procurador.Américo Pina, pai de Rosa Grilo, remeteu-se ao silêncio à saída do tribunal pelas 19h00 depois da leitura da sentença da filha, condenada esta terça-feira a 25 anos de prisão.Os familiares de Luís Grilo estiveram presentes na leitura da sentença e mostraram-se satisfeitos com a pena máxima aplicada a Rosa Grilo. O mesmo não aconteceu com a decisão relativa a António Joaquim. "Em relação à Roisa, estamos bem. Em relação ao resto, não", afirmou um dos familiares àEm atualização