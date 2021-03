Rosa Grilo e António Joaquim condenados a 25 anos de prisão

O Supremo Tribunal de Justiça condenou esta quinta-feira Rosa Grilo e António Joaquim à pena máxima de 25 anos de prisão pelo homicídio do triatleta, ocorrido em julho de 2018 nas Cachoeiras, em Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa.Rosa Grilo foi condenada, em primeira instância pelo Tribunal de Loures, a 25 anos de prisão pela morte de Luís Grilo. O amante, António Joaquim, acabou por ser absolvido do crime. O caso chegou ao Supremo após a defesa da arguida ter recorrido da decisão conhecida em setembro passado.A decisão conhecida esta quinta-feira é igual à proferida pelo tribunal da Relação de Lisboa. O Supremo Tribunal referiu não ter dúvidas sobre a decisão, uma vez que os arguidos limitaram-se a reiterar a generalidade das críticas, nomeadamente o erro na apreciação da prova, rejeitando assim a hipótese de repetição do julgamento.Em atualização